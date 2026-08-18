İBB Davası’nda 66’ncı gün... İmamoğlu’ndan itirafçı Erçevik’e: “İddia makamından tehdit almaman için sana soru sormuyorum”

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 66'ncı gününde, etkin pişmanlık ifadesi veren tutuksuz eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'e soru sormak için söz alan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İddia makamından tehdit almaman için sana soru sormuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası 66'ncı gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik savunma yaptı. Etkin pişmanlık başvurusunu kendi rızasıyla yaptığını belirten Erçevik, şunları söyledi:

"Kendi el yazımla verdim. İddia edildiği gibi herhangi bir baskı altında, yani şantaj altında ifade vermedim. Hatta sayın soruşturma savcısı ile şöyle bir görüşmemiz olmuştu, 'Veysel, cezaevi şartları zor, hatta görüyorum kilo da vermişsin. Sen de ben de inançlı insanlarız. Cezaevinden çıkmak için işte yalan beyan, kendini de bizi de vebal altına sokacak bildirimlerde bulunma' diye telkinleri olmuştur. Bu çerçevede 20 Ağustos'ta bir ifade verdim. Akabinde 29 Ağustos'ta da ikinci ifadeyi verdim. Tahliyemle ilgili de dosyada göreceklerdir, 13. Sulh Ceza Hakimliği, 'Samimi beyanlarda bulunduğu anlaşıldı' şeklinde bir kararla tahliye oldum. Yaklaşık 3,5 ay Silivri Cezaevi'nde, koğuşta hücre diye tabir edilen tek kişilik odada kaldım. Daha sonrasında 7,5 aylık bir ev hapsi sürecim oldu bu dosya kapsamında. Herhalde en uzun, yani en son ev hapsi kaldırılanlardan bir tanesi benim. 4 aydır da imza karşılığı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağım devam etmekte.

"BENİM BURADA NE İŞİM VAR PİŞMANLIĞI"

Dolayısıyla iddianamede baktığımızda şahsımın Adem Soytekin'e bağlı hareket ettiğim, örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığım ileri sürülmekte. Onunla beraber hareket ettiğim, dosyaya baktığınızda somut olarak bir şey yok. Ben geriye dönüp kendi durumuma baktığımda niye pişmanlık? Buradaki pişmanlık suç işlediğimin pişmanlığı değil. 'Benim burada ne işim var' pişmanlığıydı. Çalık Holding'in Rusya Mali İşler Direktörlüğünü yaptım. Bugün Kuyumcukent diye bildiğiniz Kuyaş hissesini borsaya açan kişilerden birisi benim. Trakya'nın en büyük tekstil fabrikasında mali işler müdürlüğü yaptım. Bulgaristan'da fabrika kurdum. Türkmenistan'da denetimlerde bulundum. Türkiye'nin birçok ilinde fabrika denetimlerinde bulundum. Böyle bir kişiliğin, arkadaşım da olsa bir iş adamının para kazanmasına aracılık etmesi açıkçası ağrıma gitti."

İMAMOĞLU SÖZ ALDI, SORU SORMADI

Savunmasının ardından İmamoğlu, Erçevik'e soru sormak için söz aldı. Öğleden önceki oturumda sanıklardan Muzaffer Beyaz'ın ifadeleri sonrası çelişkili beyanlar iddiasıyla hakkında tutuklama istenmesine konuyu bahsetmeden gönderme yapan İmamoğlu, "Siz Beylikdüzü'nde görev yaptınız. Beylikdüzü'nde birtakım ilişkilerde, farklı görevlerde de bulundunuz. Bu çerçevede yine geçmişe dönük iş hayatınızla ilgili de bir tespitte bulunduğunuzu ifade ettiniz. Ben iddia makamından tehdit almaman için sana soru sormuyorum" ifadelerini kullandı.