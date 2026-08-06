İBB Davası\'nda Ekrem İmamoğlu dahil 53 ismin tutukluluğunun devamına karar verildi

(İSTANBUL) İBB Davası'nda tutukluluk incelemesi yapan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, arasında Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 isim hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

Silivri Cezaevi içindeki duruşma salonlarında yargılamalarını sürdüren İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 8 Temmuz'daki son duruşmada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay, İSFALT Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Kültür A.Ş. Etkinlik ve Organizasyon Şefi Metin Bal'ın tahliyesine karar vermişti.

Son tutukluluk incelemesini bugün yapan mahkeme, arasında Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 isim hakkında tutukluluğun devamına karar verdi. İBB Davası'nda bir sonraki duruşma 17 Ağustos'a yapılacak.