İmamoğlu ve Çalık'ın Duruşmasında Tartışmalı Anlar

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşmasında, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın çapraz sorgusu yapıldı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın başında konuşan Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, uyarılara rağmen ısrarla salon içerisinden görüntü çekildiğini ve sosyal medyada paylaşım yapıldığını belirtti.

Aylan, bu tutuma devam etmemeleri konusunda milletvekillerine ve izleyicilere uyarıda bulundu.

Bu esnada söz alan, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mahkeme esnasında bizlerin olduğu bu ortamda çekilen fotoğraflar bize de zarar vereceği için ister milletvekili ister izleyici olsun herkesin özenli davranmasını, dikkat etmelerini istiyoruz. Bu sadece mahkemeye değil, bize de zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra duruşma, dün akşam savunmasını tamamlayan Mehmet Murat Çalık'a çapraz sorgu yapılmasıyla devam etti.

Mahkeme Başkanı Aylan, Çalık'a, "Adem Soytekin ile ilgili detaylı bir anlatımınız olmadı. Bu konuyla alakalı detaylı ifadenizi verir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Çalık, Soytekin'le bir toplantıda tanıştığını belirterek, "Toplantıda bir ortağı da vardı. 2014'ten beri tanıdığım bir iş insanıdır. Yaşça benden küçük olması nedeniyle bana 'ağabey' derdi. Adem'le tanışıklığımız vardır. Zaman zaman Trabzonspor'un maçlarına birlikte gitmişliğimiz, yemek yemişliğimiz var. Birçok müteahhidin taşeronluğunu yapmıştır. İşini de iyi yapar. Yakinen tanırım, ailesini, evlatlarını tanırım. Ancak, 'Adem Soytekin'e şunu verin, bunu verin.' diye bir talimatım olmamıştır." cevabını verdi.

Sanık İmamoğlu, bu sırada söz alarak, 2019 yılında İBB Başkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra Çalık'a Beylikdüzü Belediye Başkanlığı adaylığını teklif ettiğini, Çalık'ın bu teklifi başta reddettiğini ancak ısrarları sonucunda kabul ettiğini aktararak, Çalık'a "Size, 'Herhangi bir kişiyi belediye başkan yardımcısı, müdür, danışman, yönetici yapacaksın.' gibi bir talimatım olmuş mudur?" diye sordu.

Çalık, "Kesinlikle olmamıştır. Beylikdüzü'nden İBB Başkanı olmak için yola çıktığınızda hiç tereddütsüz belediyedeki herkes İBB'ye gitme arzusu içindeydi. Sizinle gidenler de oldu ama gitmeyenlerin de aklı sizinle birlikte İBB'ye gitti. Bu adamlara Beylikdüzü'nde yeniden motivasyon sağlamakta ilk aylarda çok zorlandım. Sizin bana herhangi bir talimatınız olmadığı gibi bir de böyle bir zorluk yaşadım." şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun, "Beylikdüzü'nde 2013'te seçim taahhüdü olarak hazırladığımız ne varsa yüzde 90'a yakınını 12 yıl içinde başardık. Tek bir menfaat ilişkisi üzerine bir toplantı yaptık mı, bununla ilgili bir masada oturduk mu? Herhangi bir iş insanı veya taşeron firma ile ilgili size usulsüz bir teklifte bulundum mu?" sorusunu ise Çalık, "Bununla ilgili herhangi bir masa toplantısında bulunmadım, bu şekilde bir şahitliğim de yoktur. Sizden usulsüz bir teklif almadım." diye cevapladı.

Sorularının ardından İmamoğlu, mahkeme heyetine "Bizler çok ağır bir yük taşıyoruz. Millet sizden adaletli bir karar bekliyor. 'Asrın yolsuzluğu' diye tariflenen bir işin içindeyiz. Lütfen bundan imtina edin. Asrın yolsuzluğu değil asrın hukuksuzluğuyla mücadele veriyoruz. Demokrasi mücadelesi veriyoruz." diyerek yerine geçti.

Sorgunun tamamlanmasının ardından Çalık'ın avukatının beyanı dinlendi.

Duruşma, öğle arasının ardından avukat beyanlarının alınmasıyla devam edecek.