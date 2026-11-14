İmamoğlu, YENİ Parti lideri Özel'e 'Şimdi sıra iktidar olmakta' dedi - Son Dakika
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İmamoğlu, YENİ Parti lideri Özel'e 'Şimdi sıra iktidar olmakta' dedi

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İmamoğlu, YENİ Parti lideri Özel\'e \'Şimdi sıra iktidar olmakta\' dedi
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Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından tebrik etti. İmamoğlu paylaşımında 'Şimdi sıra iktidar olmakta. Yolumuz açık olsun' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek, "Şimdi sıra iktidar olmakta. Yolumuz açık olsun" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Partimizin 1. Kuruluş Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen yol arkadaşım, kıymetli Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Şimdi sıra iktidar olmakta. Yolumuz açık olsun."

Kaynak: ANKA
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