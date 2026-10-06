İmbat\'ta 5 işçi öldü, 9 yönetici tutuklandı; sendika iki bakana istifa çağrısı yaptı

(MANİSA) - Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik'te 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltındaki 9 işletme yöneticisinin tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Sendika, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın da sorumluluk taşıdığını savunarak istifa ve yargılama çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "İmbat Madencilik'te 5 işçinin katledildiği göçük hakkındaki soruşturmada, gözaltında bulunan 9 işletme yöneticisi de tutuklanmıştır. Yetmez! Denetleyen ve sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da istifa etmeli ve yargılanmalıdır!" denildi