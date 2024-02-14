IMD Direktörü: Çin, Akıllı Şehir Uygulamalarını Küresel Çapta Tanıtabilir

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DUBAİ, 14 Şubat (Xinhua) -- Dünyaca ünlü IMD Dünya Rekabetçilik Merkezi Direktörü Arturo Bris, büyük ölçekli akıllı şehirler inşa etme konusunda lider olan Çin'in insan yerleşimlerini iyileştirmek için geliştirdiği uygulamaları küresel çapta tanıtabileceğini söyledi.

Bris, 12-14 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen ve ülkelerin gelecekteki zorluklara karşı proaktif çözümler geliştirmelerine yardımcı olan Dünya Hükümetler Zirvesi esnasında Xinhua ile gerçekleştirdiği söyleşide söz konusu açıklamaları yaptı.

Bris, İsviçre merkezli bir işletme okulu olan Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından yıllık yayımlanan Akıllı Şehirler Endeksi'nden bahsederek, "Sıralamamızda en üstte yer alan şehirlerin çoğu, örneğin Zürih, küçük" dedi.

Aynı zamanda IMD'de finans profesörü olan Bris, "Çin'in, 8 milyonu aşkın nüfusa sahip mega şehirlerin nasıl akıllı şehir olabileceğini göstermesi gerekiyor. Bu son derece zor ama Çin bunu başarıyor" diye konuştu.

Geçen yılki sıralamada Zürih birinci olurken, Oslo ikinci ve Kanberra ise üçüncü sırada yer aldı. Beijing 12. sıraya, Hong Kong ise 19. sıraya yerleşti.

İlk 20 arasındaki 6 şehir ise 2019'dan bu yana performanslarını sürekli olarak geliştiriyor. Endeks raporunda "süper şampiyonlar" olarak adlandırılan bu şehirler Zürih, Oslo, Singapur, Beijing, Seul ve Hong Kong.

2021'de toplam 118 kenti kapsayan endeks, bu yıl çok daha geniş bir yelpazeye yayılarak 141 şehirde kent yaşamını inceledi.

Bris, "Özellikle doğudaki Çin şehirlerinin teknolojide inanılmaz bir ilerleme kaydetmiş olması kimse için sürpriz değil" dedi.

Bris, "Teknoloji sayesinde vatandaşların yaşam kalitesi arttı. Bu yüzden de Beijing ve Hong Kong'un bir önceki sıralamaya göre çok daha üst sıralarda yer aldığını görüyoruz" diye konuştu.

IMD, endeksin akıllı şehirlerin ekonomik ve teknolojik yönlerine dengeli şekilde odaklanırken, diğer yandan da 2019'dan itibaren akıllı şehirlerin "insani boyutları" olan yaşam kalitesi, çevre ve kapsayıcılığa odaklandığını belirtiyor.

IMD Dünya Rekabetçilik Merkezi'nin bir parçası olan Akıllı Şehir Gözlemevi tarafından hazırlanan rapor, şehirlerin, sakinlerinin daha yüksek bir yaşam kalitesi elde etme yolunda karşılaştıkları zorlukları ele almalarına teknolojinin ne ölçüde olanak sağladığını ortaya koymak üzere somut verilerle anket yanıtlarını bir araya getiriyor.

"Çin'de özellikle Kovid-19 pandemisinden sonra ekonomik kalkınmada toparlanma görüyoruz" diyen Bris, "Ekonomik kalkınma, bir şehrin akıllı olmasının ön koşulu olması açısından şehir sıralamasında kilit önem taşıyor" ifadesini kullandı.

"Genel olarak Asya, özel olarak da Çin şehirleri için görünümün çok daha iyi olduğunu düşünüyorum" diyen Bris, "Önümüzdeki yıllarda 50. veya 60. sıradan ilk 50'ye nasıl yükseldiklerini göreceğiz" diye ekledi.

IMD, İsviçre'nin Lozan kentinde ve Singapur'da kampüsleri bulunan ünlü bir işletme okulu. Okul, kısa süre önce Çin'in Shenzhen kentinde de ülke içi bir ekip oluşturdu.

IMD, 9 Nisan'da 2024 Akıllı Şehirler Endeksi'ni yayımlayacak.