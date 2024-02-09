IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Çin Ay Yeni Yılı'nı kutladı - Son Dakika
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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Çin Ay Yeni Yılı'nı kutladı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Çin Ay Yeni Yılı\'nı kutladı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 2024 Çin Ay Yeni Yılı için bir kutlama mesajı yayımladı. Ejderhanın güç, cesaret ve refahın sembolü olduğunu belirten Georgieva, ejderhanın dinamik ruhunun zorluklarla yüzleşmeye ve hayallerin peşinden koşmaya teşvik ettiğini söyledi.

09.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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WASHİNGTON, 9 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2024 Çin Ay Yeni Yılı için bir kutlama mesajı yayımladı.

Perşembe günü yayımlan videoda Georgieva, "Ay Yeni Yılınız kutlu olsun! Ejderha Yılı'nı kutlayan herkese en içten selamlarımı iletiyorum" dedi.

Ejderhanın birçok Asya kültüründe güç, cesaret ve refahın görkemli bir sembolü olduğunu belirten IMF Başkanı, "Ejderhanın dinamik ruhu bizi zorluklarımızla yüzleşmeye, emelimiz ne kadar yüksek olursa olsun hayallerimizin peşinden koşmaktan vazgeçmemeye teşvik ediyor" dedi.

Georgieva, "Ejderha göğe yükselirken, biz de büyüme, refah ve barış fırsatlarını kucaklayarak yeni zirvelere çıkalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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