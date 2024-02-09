IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Çin Ay Yeni Yılı\'nı kutladı

WASHİNGTON, 9 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2024 Çin Ay Yeni Yılı için bir kutlama mesajı yayımladı.
Perşembe günü yayımlan videoda Georgieva, "Ay Yeni Yılınız kutlu olsun! Ejderha Yılı'nı kutlayan herkese en içten selamlarımı iletiyorum" dedi.
Ejderhanın birçok Asya kültüründe güç, cesaret ve refahın görkemli bir sembolü olduğunu belirten IMF Başkanı, "Ejderhanın dinamik ruhu bizi zorluklarımızla yüzleşmeye, emelimiz ne kadar yüksek olursa olsun hayallerimizin peşinden koşmaktan vazgeçmemeye teşvik ediyor" dedi.
Georgieva, "Ejderha göğe yükselirken, biz de büyüme, refah ve barış fırsatlarını kucaklayarak yeni zirvelere çıkalım" ifadelerini kullandı.
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