IMF'nin yeni başkanının seçimi için süreç başlatıldı - Son Dakika
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IMF'nin yeni başkanının seçimi için süreç başlatıldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, IMF'nin bir sonraki başkanının seçilmesine yönelik sürecin başlatıldığını ve sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın görev süresi sona ererken, yeni başkanın Fon Guvernörü veya İcra Direktörü tarafından aday gösterilebileceği ve oy birliğiyle karara varılmasının hedeflendiği ifade edildi.

13.03.2024 23:51
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Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, fonun bir sonraki başkanının seçilmesine yönelik sürecin başlatıldığını ve sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın 5 yıllık görev süresi 30 Eylül'de dolarken, fondan yeni başkanın seçimine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı belirtildi.

Yeni başkanın Fon Guvernörü veya İcra Direktörü tarafından aday gösterilebileceği ve geçmişteki uygulamalarda olduğu gibi oy birliğiyle karara varılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "İcra Direktörleri Kurulu, küresel finansal sistemin merkezinde yer alan fonu yönetmek için gerekli küresel duruşa sahip başarılı adaya verdiği önemi vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Georgieva, geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları da dün Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini açıklamıştı.

Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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