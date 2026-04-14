IMF Türkiye Büyüme Tahminini Düşürdü, Enflasyon Beklentisini Artırdı

IMF, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Kurum, ocak ayında 2026 için yüzde 4,2 büyüme öngörürken, yeni raporunda bu tahmini yüzde 3,4'e düşürdü. 2027 beklentisi de yüzde 4,1'den 3,5'e indirildi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Raporda, ayrıca yıl sonu enflasyonunun 2026'da yüzde 28,6, 2027'de yüzde 21,4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

IMF, Orta Doğu'daki çatışmaların emtia fiyatları ve finansal koşullar üzerinden küresel ekonomi üzerinde baskı yarattığını, belirsizliklerin büyüme görünümünü zayıflattığını vurguladı. Küresel büyüme tahmini de aşağı çekilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.