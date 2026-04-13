IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları, Jeopolitik Gerilimler Gölgesinde Başlıyor

13.04.2026 12:30
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan IMF ve Dünya Bankası, bu yıl Bahar Toplantıları'nı 13-18 Nisan'da Washington'da gerçekleştirecek. Toplantılar, üye ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve diğer paydaşları bir araya getirerek, jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde küresel ekonominin nabzını tutacak. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar ve enerji maliyetlerindeki artışın ardından ilan edilen geçici ateşkes, tartışmaların merkezinde yer alacak; ateşkesin kalıcı istikrara dönüşme ihtimali ve savaşın küresel büyüme ile enflasyon üzerindeki etkileri ele alınacak.

Bahar Toplantıları kapsamında, Kalkınma Komitesi ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarının yanı sıra, uluslararası kalkınma, ekonomi ve finans forumları düzenlenecek. Bu forumlarda, dünya ekonomisinin durumu, makroekonomik politikalar, borç sorunu, istihdam, Orta Doğu ekonomilerinin şok yönetimi, Ukrayna'ya destek, yapay zeka, dijital finans, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele gibi konular tartışılacak. Ayrıca, 'Politika Aracılığıyla Refahın İnşası' teması altında, politika ve yatırımların ekonomik büyümeyi nasıl teşvik edebileceği değerlendirilecek. Toplantılar marjında, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu da dahil olmak üzere çeşitli küresel raporlar açıklanacak.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, toplantılar öncesinde yaptığı açıklamada, küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyon beklediğini belirterek, altyapı hasarı ve arz kesintileri gibi etkilere dikkat çekti. Orta Doğu'daki savaşın piyasaları sarstığını ve enflasyon endişelerini artırdığını vurgulayan Georgieva, toplantılarda bu şokun nasıl atlatılacağına odaklanılacağını ifade etti. ABD ve İran arasındaki gerilimler, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka tehditleri ve geçici ateşkesin kırılganlığı, küresel ekonomik risklerin yüksek seyretmesine neden oluyor, bu da Bahar Toplantıları'nda ele alınacak kritik konular arasında yer alıyor.

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
