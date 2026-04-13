IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları, Jeopolitik Gerilimler Gölgesinde Başlıyor

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan IMF ve Dünya Bankası, bu yıl Bahar Toplantıları'nı 13-18 Nisan'da Washington'da gerçekleştirecek. Toplantılar, üye ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve diğer paydaşları bir araya getirerek, jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde küresel ekonominin nabzını tutacak. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar ve enerji maliyetlerindeki artışın ardından ilan edilen geçici ateşkes, tartışmaların merkezinde yer alacak; ateşkesin kalıcı istikrara dönüşme ihtimali ve savaşın küresel büyüme ile enflasyon üzerindeki etkileri ele alınacak.

Bahar Toplantıları kapsamında, Kalkınma Komitesi ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarının yanı sıra, uluslararası kalkınma, ekonomi ve finans forumları düzenlenecek. Bu forumlarda, dünya ekonomisinin durumu, makroekonomik politikalar, borç sorunu, istihdam, Orta Doğu ekonomilerinin şok yönetimi, Ukrayna'ya destek, yapay zeka, dijital finans, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele gibi konular tartışılacak. Ayrıca, 'Politika Aracılığıyla Refahın İnşası' teması altında, politika ve yatırımların ekonomik büyümeyi nasıl teşvik edebileceği değerlendirilecek. Toplantılar marjında, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu da dahil olmak üzere çeşitli küresel raporlar açıklanacak.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, toplantılar öncesinde yaptığı açıklamada, küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyon beklediğini belirterek, altyapı hasarı ve arz kesintileri gibi etkilere dikkat çekti. Orta Doğu'daki savaşın piyasaları sarstığını ve enflasyon endişelerini artırdığını vurgulayan Georgieva, toplantılarda bu şokun nasıl atlatılacağına odaklanılacağını ifade etti. ABD ve İran arasındaki gerilimler, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka tehditleri ve geçici ateşkesin kırılganlığı, küresel ekonomik risklerin yüksek seyretmesine neden oluyor, bu da Bahar Toplantıları'nda ele alınacak kritik konular arasında yer alıyor.