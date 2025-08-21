İmran Han'ın Kefalet Talepleri Kabul Edildi

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisi (PTI) kurucusu İmran Han'ın 9 Mayıs 2023'te tutuklanmasının ardından meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı 8 davada yapılan kefalet taleplerini kabul etti.

Dawn gazetesinin haberine göre, mahkeme Han'ın kefalet taleplerini görüştü.

Sekiz dava için yapılan talepleri kabul eden mahkeme, 72 yaşındaki Han'ın başka hiçbir davadan aranmaması halinde serbest bırakılmasına hükmetti.

Hakkındaki yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han, söz konusu karara rağmen tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Meclis'te güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han 9 Mayıs 2023'te, başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmıştı.

Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Ülkede İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.