İnan Güney: "Desteğiyle Beni Zindanda Dimdik Ayakta Tutan CHP Aileme Yürekten Teşekkür Ediyorum"

(İSTANBUL) - İBB Davası kapsamında tahliye edilen CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Zorlu süreçte desteğiyle beni zindanda dimdik ayakta tutan CHP aileme yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadesini kullandı.

İBB Davası kapsamında tutuklu yargılanırken 8 Temmuz Çarşamba günü görülen duruşmada tahliye edilen CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından partisine teşekkür mesajı paylaştı. Güney'in paylaşımı şu şekilde:

"33 yıldır emek verdiğim, duvarlarında 6 ok asılı evlerde doğup büyüdüğüm, seçmen-parti ilişkisinden çok daha güçlü bağlarla bağlandığım, baraj altında olduğu günlerde dahi kapısını açıp bayrağını gururla astığım partime, 103 yıllık çınarımıza ve bu zorlu süreçte desteğiyle beni zindanda dimdik ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi aileme yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Savunma vermem nedeniyle hadsizce saldıran, pamuklara sarılı büyümüş ve düne kadar partinin önünden dahi geçmemiş dar bir çevreye en güzel cevabı, İnan Güney'in gençliğini, ilçe başkanlığını, 33 yıllık emeğini ve mücadelesini bilen gerçek parti emekçileri vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi aileme hizmet etmek, 103 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarılara taşımak, bu yangın yerinde benim için hem bir görev hem de bir vefa borcudur."