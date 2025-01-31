İnce'den TSK İhraçlarına Tepki

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(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Tarih kahramanları da hainleri de unutmaz. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri ordudan ihraç edip, terörist elebaşı Apo'yu içeriden çıkarmaya çalışmak vatana ihanettir. Mustafa Kemal'in yiğit askerlerine bin selam olsun. Bu devran mutlaka dönecek" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beş teğmenin TSK'dan ihraç kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İnce, şunları kaydetti:

"Tarih kahramanları da hainleri de unutmaz. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri ordudan ihraç edip, terörist elebaşı Apo'yu içeriden çıkarmaya çalışmak vatana ihanettir. Mustafa Kemal'in yiğit askerlerine bin selam olsun! Bu devran mutlaka dönecek."