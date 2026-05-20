İnce: Tarım Stratejik Sektördür

(ANKARA)- CHP'li Muharrem İnce, Lüksemburg'ta bir buğday tarlası önünde yaptığı açıklamada, iktidarın tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirerek ""Tarımın stratejik bir sektör olduğunu herkes bir gün anlayacak. Her şeye sahip olabilirsiniz ama aç kalırsanız hiçbir şeye sahip olamazsınız" dedi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Lüksemburg'da bir buğday tarlası önünde çektiği videoyu paylaştı. İnce, şunları söyledi:

"Bu videoyu Türkiye'de tarımı küçümseyenlere, hayvancılığı küçümseyenlere, "Biz bahçıvan mıyız? Biz köylü müyüz? Biz çoban mıyız?" diyerek Türk tarımını bitirenlere ithaf ediyorum. Arkamda hayvanları görüyorsunuz. Karşıda buğday tarlaları, yine hayvanlar. Burası Lüksemburg. Dünyanın en zengin ülkesi, kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkede buğday tarlalarının, ahırların arasındaki otobanda gidiyoruz. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu herkes bir gün anlayacak. Her şeye sahip olabilirsiniz ama aç kalırsanız hiçbir şeye sahip olamazsınız."