İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde İntihar

İstanbul Valiliği, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altındaki bir yabancının intihar etmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialar nedeniyle açıklamada bulunma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu haber ve paylaşımlarda adı geçen K.H. isimli yabancı, 08.08.2025 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmiştir. Olay akabinde güvenlik kamera kayıtları dahil, delillerin muhafazası için tüm önlemler alınmıştır. Konunun bütün yönleriyle araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.