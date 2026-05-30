İnci Kefali Göçü Bayramda İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnci Kefali Göçü Bayramda İlgi Gördü

İnci Kefali Göçü Bayramda İlgi Gördü
30.05.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'ndeki inci kefalinin üreme göçü, bayram tatilinde 40 bin ziyaretçi ile izlendi.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme göçü devam ediyor. Bölgenin en önemli, balık göçünü izleme alanlarından olan Erciş ilçesindeki Deliçay'ı, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, balıkların göç yolculuğunu ise cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor. Her yıl üremek amacıyla gölden çıkıp dere ve çaylara göç eden inci kefalleri, akıntıya karşı verdikleri mücadeleyle ziyaretçilere güzel görüntüler sunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan inci kefali göçü, Van'ın önemli doğal değerleri arasında yer alırken, bölge turizmine de önemli katkı sunuyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı, Kurban Bayram tatili boyunca da ilgi gördü. Van'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 40 bin kişi bayram tatilinde bölgeyi ziyaret etti. Son yağışların ardından su debisinin yükseldiği Deliçay'da, balıkların sıçrayışları bir süre istenilen düzeyde gözlemlenemese de su seviyesinin normale dönmesiyle inci kefalleri bugün yeniden görülmeye başlandı.

'TANITIMA KATKI'

Van ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden gelen kişiler, o anları ilgiyle izledi. Bursa'dan Erciş'e gelip balık göçünü izleyen Kemal Ayçiçek, "Göçü izlemek için ilk defa bu alana geldik. Her yıl bu mevsimlerde inci kefali göçü başlıyor. Bayram tatili yaparken gelip balık göçünü izlemek istedik. İnci kefalleri görsel şölen oluşturuyor. İnanılmaz bir kalabalık var. Balıkların göç yolculuğunu çekip fotoğraflıyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları da sosyal medya hesaplarımızda paylaşıp, bölgenin tanıtımına az da olsa katkı sunmak istiyoruz. Herkesi bu muhteşem göçü izlemeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Van Gölü, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci Kefali Göçü Bayramda İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Erdoğan’a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri’nden açıklama Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama
Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu’ndan haber var Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'ndan haber var
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı

13:40
Güvenpark’ta insan seli Özgür Özel’in programı öncesi alan doldu taştı
Güvenpark'ta insan seli! Özgür Özel'in programı öncesi alan doldu taştı
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
13:15
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:51
Uzungöl’de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 14:09:21. #7.13#
SON DAKİKA: İnci Kefali Göçü Bayramda İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.