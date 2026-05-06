İnci Kefali Koruma Denetimleri Arttı
İnci Kefali Koruma Denetimleri Arttı

İnci Kefali Koruma Denetimleri Arttı
06.05.2026 01:07
İnci kefalinin üreme göçü sürerken, kaçak avcılığa karşı denetimler artırıldı. Popülasyon arttı.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen endemik tür olan inci kefalinin, üreme döneminde tatlı sulara yaptığı göç sürerken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılığa karşı denetimlerini arttırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Kemal Pala, yapılan denetimler sayesinde inci kefali popülasyonunun son yıllarda arttığını söyledi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, tatlı su kaynaklarında her yıl sıkı denetimler yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Kemal Pala başkanlığındaki ekip, inci kefalinin üreme göçünün gerçekleştirdiği İpekyolu ilçesine bağlı Akköprü deresinde denetimlerde bulunup, suda sıcaklık derecesi ölçümleri yaptı.

'BALIĞI AVLAMAYIN, SATMAYIN VE SATTIRMAYIN'

İnci kefalinin üreme göçünün 15 Nisan tarihi itibarıyla başladığını belirten Pala, "15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında başlayan av yasağı ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü ekipleri olarak kolluk görevlileri ile birlikte denetimler yapıyoruz. İl ve ilçe Tarım İl Müdürlükleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte av yasağı ile birlikte 7/24 sahada görev yapıyoruz. İnci kefalinin göç ettiği Akköprü Deresi'nde denetimler yaptık ve buradaki su sıcaklıklarını ölçtük. Balık, suyun sıcaklığına göre tatlı sulara göç ediyor. Buradaki suyun sıcaklık derecesi de göç için yeterli. Yaptığımız çalışmalarda suyun deresinin 13 derece olarak ölçüldü ve artık göçün başladığını buradan anladık. Jandarma ve polis ekiplerimizle birlikte av yasağı boyunca koruma çalışması yapıyoruz. Yapılan koruma çalışmaları sayesinde son yıllarda balık popülasyonunda ciddi bir artışlar gözlemledik. Kaçak avcılık yapanlara duyurumuz şudur. Kesinlikle balığı avlamasınlar, satmasınlar ve sattırmasınlar. Avlayanlar ve satanları da gerekli yerlere ihbar etsinler. Çünkü bu inci kefali Van'ımızın büyük değeri. Bu değere hepimizin sahip çıkması gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
