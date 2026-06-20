İnci Kefalleri Gece Yolculuğunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnci Kefalleri Gece Yolculuğunda

İnci Kefalleri Gece Yolculuğunda
20.06.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'ndeki inci kefalleri, üreme döneminde gece akıntıya ters yüzerek tatlı sulara göç ediyor.

VAN Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde akıntının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin gece yolculuğu güzel görüntüler oluşturdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Balıklar gece kendilerini daha çok güvende hissediyor. Gündüz martılar ve diğer avcılarla mücadele ederken, gecenin karanlığı onlar için koruyucu bir örtü görevi görüyor. Bu nedenle gece yaşanan göç yoğunluğu gündüze göre 2, hatta 3 katına çıkabiliyor" dedi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üremek için her yıl tatlı sulara göç ediyor. Bu kapsamda 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağıyla balıklar, üreme döneminde jandarma, polis, sahil güvenlik ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetimleri ile korunuyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzen inci kefallerinin gece yolculuğu da güzel görüntüler sunuyor. Göçün en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Erciş ilçesindeki Deliçay'da gece saatlerinde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Gündüz saatlerinde görülmesi zor olan balık sürüleri, karanlığın çökmesiyle birlikte suyun içinde adeta görünmez bir nehir oluşturuyor.

'SON 10 YILIN EN UZUN SÜREN GÖÇLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin göçünün doğanın en etkileyici olaylarından biri olduğunu belirterek, "20 santimetrelik bir balık, gölde onlarca kilometre yol katettikten sonra akarsuların 20-30 kilometre yukarısına kadar çıkabiliyor. Bu yıl kışın yoğun kar yağışı nedeniyle derelerde su seviyesi yüksek kaldı. Bu nedenle son 10 yılın en uzun süren göçlerinden birini yaşıyoruz" dedi.

Gece saatlerinde göçün daha da yoğunlaştığını ifade eden Doç. Dr. Akkuş, "Balıklar gece kendilerini daha güvende hissediyor. Gündüz martılar ve diğer avcılarla mücadele ederken, gecenin karanlığı onlar için koruyucu bir örtü görevi görüyor. Bu nedenle gece yaşanan göç yoğunluğu gündüze göre 2, hatta 3 katına çıkabiliyor. Şu anda Bendimahi (Deliçay) Çayı'nda milyonlarca inci kefalinin yukarıya doğru ilerlediğine tanıklık ediyoruz. Koruma çalışmaları sayesinde bu mucizevi yolculuğun her yıl daha fazla balıkla devam etmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Van Gölü, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci Kefalleri Gece Yolculuğunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:09:57. #7.12#
SON DAKİKA: İnci Kefalleri Gece Yolculuğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.