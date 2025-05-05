İnci Kefalleri Göçte, Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnci Kefalleri Göçte, Güvenlik Önlemleri Artıyor

İnci Kefalleri Göçte, Güvenlik Önlemleri Artıyor

Van Gölü'ndeki inci kefalleri, üreme dönemi için tatlı sulara göç ederken güvenlik önlemleri alınıyor.

05.05.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle korunuyor.

Nesillerini devam ettirmek amacıyla 15 Nisan- 15 Temmuz döneminde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin Van Gölü'ne dökülen akarsulara yolculuğu devam ediyor.

Her yıl binlerce insanın tanıklık ettiği zorlu yolculukla nesillerini sürdürmeye çalışan inci kefallerinin bu süreçte kaçak avlanılmasını engellemeye çalışan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri teknolojik imkanları da kullanarak koruma tedbirleri alıyor.

Balık göçünün en yoğun yaşandığı yerlerden Muradiye ilçesinde de jandarma ve polis ekipleri, akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını termal kameralar ve dronlarla 7 gün 24 saat esasıyla kontrol altında tutuyor.

Uygulama noktalarında da sıkı tedbirler alan güvenlik güçleri, balıkların üreme dönemlerini güvenli şekilde tamamlamaları için özveriyle görev yapıyor.

"Balıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bizim için önemli"

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, AA muhabirine, milyonlarca inci kefalinin akarsulara göçünün başladığını söyledi.

Balıkların korunması için kolluk kuvvetlerinin de gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Aydoğan, şunları kaydetti:

"Van'ın önemli bir endemik türü olan inci kefalinin göç yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Bu süre zarfında balıkların korunması bizim için önemli. Bu nedenle emniyet ve jandarma ekiplerimizle her türlü önlemi 24 saat esaslı alıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz geceleri termal kameralar ile gündüzleri dronla ve yaya devriyelerle önlemlerini alıyor. Balıkların korunması, gelecek nesillere aktarılması bizim için önemli."

"İnci kefalleri sürüler halinde akarsulara gelmeye başladı"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise balıkların bu dönemde korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Son yıllarda bu konudaki duyarlılığın geliştiğini dile getiren Akkuş, "İnci kefalleri sürüler halinde akarsulara girmeye başladı. Şu anda bulunduğumuz yer Muradiye ilçesinde Bendimahi Çayı. Burası, balıkların en uzun göç yolunu oluşturuyor. Akarsuya giren balıklar, yukarı kesimlere doğru 23-24 kilometre kadar çıkıyor. Şu anda göçün başlangıcındayız. Burada bol miktarda balık var. Gelecek günlerde burada gördüğümüz balıkların daha da arttığına tanıklık edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Jandarma, Van Gölü, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Çevre, Tarım, Polis, Doğa, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci Kefalleri Göçte, Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:43:03. #7.12#
SON DAKİKA: İnci Kefalleri Göçte, Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.