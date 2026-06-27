İnci Kefallerinin Göçü ve Kemençe Şöleni

DÜNYADA yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu sürüyor. Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendine gelen Giresunlu Mert Ali Sağlam, (11) kemençe çalarak inci kefallerinin göçünü izledi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek için her yıl tatlı sulara göç ediyor. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme döneminde avlanmaları yasak olan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyor. Binlerce kişinin geçim kaynağı olan inci kefallerinin oluşturduğu görsel şölen, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin de ilgisini çekiyor. Göçün en iyi izlenebildiği noktalardan biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay'da, ziyaretçiler balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

KEMENÇE EŞLİĞİNDE GÖÇÜ İZLEDİ

Giresunlu olan ve ailesiyle birlikte Ağrı'nın Patnos ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gelen Patnos Doğan Su İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Ali Sağlam, inci kefalinin göçünü ilk kez izledi. Yaklaşık 2 yıldır kemençe çaldığını belirten Sağlam, doğa şölenine kemençesiyle eşlik etti.

'BU ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİM'

İnci kefallerinin göçünden çok etkilendiğini söyleyen Mert Ali Sağlam, "Ailem ile birlikte inci kefallerinin göçünü izlemeye geldik. İlk kez geldiğim bu alanda balıkların göçü çok etkileyici. Ben de bu göçü izlerken kemençe eşliğinde bu serüvene ortak olmak istedim. Yaklaşık 2 yıldır kemençe çalıyorum. Balıkların göçünü izlerken kemençe ile eşlik ettim ve bu anı ölümsüzleştirmek istedim" dedi.

TURİZME DE KATKI SAĞLIYOR

İnci kefallerinin her yıl gerçekleştirdiği göç yolculuğu, yalnızca doğal yaşam açısından değil, bölge turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Üreme döneminde Van ve çevresine gelen ziyaretçiler, eşsiz doğa olayını yerinde izleyerek bölge ekonomisine katkı sunuyor.