İnciraltı'nda Denetimler Sürüyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İnciraltı sahilinde, fahiş fiyat uygulamalarıyla gündeme gelen seyyar satıcılara karşı denetim yaptı.
İzmir'in Balçova ilçesi sınırlarındaki İnciraltı sahilinde, fahiş fiyat uyguladıkları yönündeki iddialarla zaman zaman gündeme gelen gelen seyyar satıcılık faaliyetlerine geçit verilmiyor.
Sosyal medyada paylaşılan, "İnciraltı sahilinde ateş parası alınıyor" şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik işlem yaptı.
Zabıta ekiplerinin çalışmasında, ateş kazanı, semaver, sandalye, masa ve çeşitli malzemelere el konuldu. Yetkililer, kamusal alanlarda izinsiz faaliyet gösteren ve yurttaşları mağdur eden uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?