İncirliova'da Boğa Saldırısında Ölen Adamın Cenazesinde Şok İtiraz
İncirliova'da Boğa Saldırısında Ölen Adamın Cenazesinde Şok İtiraz

08.05.2026 18:22
Boğa saldırısında hayatını kaybeden Mevlüt Bacaksız'ın cenazesinde bir kişi hakkını helal etmedi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 51 gün sonra hayatını kaybeden Mevlüt Bacaksız (64), toprağa verildi. Cenazede imam helallik istediğinde kalabalıktan bir kişi 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı. İmamın nedeni sorması üzerine cevap vermeyen kişi, tepkiler üzerine uzaklaştı.

Olay, 17 Mart'ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'ndeki erik bahçesinde meydana geldi. Boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bacaksız, yardım çığlıklarını duyan çevredekiler tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen Bacaksız, dün, 51 gün sonra hayatını kaybetti.

Bacaksız için bugün Cuma namazının ardından Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından imam, kalabalıktan helallik istedi. Bu sırada bir kişi, 'Hakkımı helal etmiyorum' diyerek bağırdı. Ön saflarda bulunan Bacaksız'ın yakınları, geriye dönerek sesin geldiği yöne yöneldi. İmam, hakkını helal etmeyen kişiye nedenini sordu ancak cevap alamadı. Hakkını helal etmediğini söyleyen kişi, tepkiler üzerine uzaklaştı. Bacaksız'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi ise daha sonra İncirliova Asri Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: DHA

