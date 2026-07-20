İncirliova'da Kaybolan Çocuğun Aramaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İncirliova'da Kaybolan Çocuğun Aramaları Devam Ediyor

İncirliova\'da Kaybolan Çocuğun Aramaları Devam Ediyor
20.07.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki Şahin Özdağ için arama çalışmaları devam ediyor.

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan cansız bedenine ulaşılan Eda Kurtulmuş (15) son yolculuğuna uğurlanırken, kaybolan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları bugün de devam etti. Şahin'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, jandarma, itfaiye, UMKE, İzmir Deniz Polisi ve diğer arama kurtarma ekiplerinden 6 bot, 32 dalgıç ve toplam 90 personel görev yaptı. Özdağ'ın kaybolduğu noktadan itibaren yaklaşık 4 kilometrelik alan detaylı şekilde tarandı. Akıntının etkisi de göz önünde bulundurularak arama sahası sürekli genişletilirken, ekipler nehrin her noktasını karış karış incelendi ancak Şahin'e henüz ulaşılamadı. Akşam olmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar yarın sabah erken saatlerden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Büyük Menderes Nehri, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İncirliova'da Kaybolan Çocuğun Aramaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Samsun’da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada Samsun'da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Trump, Messi ve Ronaldo’ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 19:30:22. #.0.3#
SON DAKİKA: İncirliova'da Kaybolan Çocuğun Aramaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.