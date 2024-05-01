İnebolu\'da İş Yeri Sahibini Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çalıştığı iş yerinin sahibini bıçak ve kazma ile yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnebolu Otobüs Terminali'nde taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile çalışanı E.B, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E B, Niyazi G'yi karnından bıçakladıktan sonra başına kazma ile vurdu.

Ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Niyazi G, başına saplanan kazma çıkarıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

E.B, polisler tarafından gözaltına alındı.