İnebolu'da Sel Sonrası Yeniden İnşa Edilen Üst Geçit Yerine Konuldu

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2,5 yıl önce sel sularına kapılmıştı, ilçeyi birbirine bağlayan üst geçit yeniden yerine konuldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2,5 yıl önce sel sularına kapılan üst geçit yeniden inşa edilerek yerine yerleştirildi. Vatandaşlar, vinçlerle ilçeyi bölen çaya yerleştirilen üst geçidi meraklı gözlerle izledi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel felaketinde, ilçeden geçen Söke Çayı üzerinde bulunan üst geçit, sel sularına kapılmıştı. İlçeyi bölen çayda, yapılan ıslah çalışmalarının ardından yeni üst geçit inşa edildi. Isparta'da yapılan üst geçit, ilçeye getirilerek yerine yerleştirildi. İlçede yaşayan vatandaşlar, yakında hizmete açılacak üst geçidin vinçlerle yerine yerleştirilmesini meraklı gözlerle izledi.

Konu ile ilgili İnebolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Pazar Yeri Köprümüzün iskeleti 2.5 yıl sonra tekrar yerine monte edildi. Belediye Başkanımız Engin Uzuner'in talimatlarıyla başlanılan vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından olan Pazar Yeri Köprümüz hızla tamamlanmaya devam ediyor. Tüm masraflarının belediyemizce karşılandığı ve projesi tamamen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Pazar Yeri Köprümüz, gerekli düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağı günü bekliyor" denildi.