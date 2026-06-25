İneği Çukurdan İtfaiye Kurtardı

Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Budakdoğanca köyünde Fikret Ayten'e ait inek yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.
Ayten kendi imkanlarıyla burada çamura saplanan ineğini bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri ineği çukurdan vinçle çıkardı.
Ekiplere teşekkür eden Ayten, ineğinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
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