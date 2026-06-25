İneği Çukurdan İtfaiye Kurtardı

EDİRNE merkeze bağlı Budakdoğanca köyünde yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Budakdoğanca köyünde Fikret Ayten'e ait inek, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Ayten, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan ineği, vinçle kurtardı. Durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,
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