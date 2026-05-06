İnegöl'de Alacak Kavgasında Silahlı Saldırı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Rıza K. (24), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mahmut Sait Ö.'yü (33) tabancayla bacağından yaraladı. Mahmut Sait Ö., yoldan geçen motorize trafik polisi tarafından hastaneye götürülürken, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö. ile aralarında alacak meselesi bulunan Rıza K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Rıza K. yanında bulunan iki tabancayla Mahmut Sait Ö.'ye doğru defalarca ateş etti. Mermilerden biri sağ bacağına isabet eden Mahmut Sait Ö. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Mahmut Sait Ö., kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Bu sırada yoldan geçen motorize trafik timinde görevli polis memuru, yaralıyı motosiklete alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mahmut Sait Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.