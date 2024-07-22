İnegöl'de apartmandan düşen genç kız ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.
Burhaniye Mahallesi Okul Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki pencereden sarkan İrem S.D. (16), dengesini kaybederek zemine düştü.
Yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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