İnegöl\'de asfalt çalışması sırasında çöken yola düşen kamyon kurtarıldı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asfalt çalışması sırasında çöken yola tekeri giren kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı.

İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından Cuma Mahallesi Hastane Caddesi'nde asfalt çalışması yapılan yoldan geçen temizlik kamyonu, çöken alana düştü. Tekeri çukura giren kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)