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İnegöl'de asfalt çalışması sırasında çöken yola düşen kamyon kurtarıldı - Son Dakika
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İnegöl'de asfalt çalışması sırasında çöken yola düşen kamyon kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, asfalt çalışması sırasında çöken yola düşen kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı. İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından Cuma Mahallesi Hastane Caddesi'nde asfalt çalışması yapılan yoldan geçen temizlik kamyonu, çöken alana düştü. Tekeri çukura giren kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

05.01.2024 - 14:26,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asfalt çalışması sırasında çöken yola tekeri giren kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı.

İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından Cuma Mahallesi Hastane Caddesi'nde asfalt çalışması yapılan yoldan geçen temizlik kamyonu, çöken alana düştü. Tekeri çukura giren kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

İnegöl\'de asfalt çalışması sırasında çöken yola düşen kamyon kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de asfalt çalışması sırasında çöken yola düşen kamyon kurtarıldı - Son Dakika
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