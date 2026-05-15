İnegöl\'de Baraka Yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tarla üzerinde bulunan baraka, çıkan yangında küle döndü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan bir tarladaki barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında baraka kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
