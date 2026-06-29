BURSA'nın İnegöl ilçesinde üzerine çay dökülen Alparslan Ç. (3), yaralandı.
Akhisar Mahallesi'ndeki evde masa üzerindeki bardağa dokunan Alparslan Ç.'nin üzerine çay döküldü. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edilen çocuk, tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Çay Dökülen Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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