İnegöl\'de çıkan yangın 2 eve daha sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde başlayıp 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 2 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi.
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