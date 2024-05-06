İnegöl'de çıkan yangın 2 eve daha sıçradı - Son Dakika
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İnegöl'de çıkan yangın 2 eve daha sıçradı

İnegöl\'de çıkan yangın 2 eve daha sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede yan tarafta bulunan 2 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi.

06.05.2024 23:23
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde başlayıp 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 2 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de çıkan yangın 2 eve daha sıçradı - Son Dakika

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