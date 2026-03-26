İnegöl'de Duyarlı Çanta Teslimi
İnegöl'de Duyarlı Çanta Teslimi

İnegöl\'de Duyarlı Çanta Teslimi
26.03.2026 18:08
Yolda bulunan 200 bin liralık çanta, belediye personeli tarafından sahibine ulaştırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye personeli, yolda bulduğu ve içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı.

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Serhat Özkan, Adnan Menderes Bulvarı Adliye Kavşağı bölgesinde yolda bir çanta buldu.

Çantanın içinde bir miktar para olduğunu gören Özkan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.

Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantanın sahibinin Hanefi Sekrek olduğunu tespit etti.

Elektrikli skuter ile seyir halindeyken çantasını düşürdüğü belirlenen Sekrek, bilgi verilmesi üzerine belediyeye giderek çantasını teslim aldı.

Parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sekrek, Serhat Özkan'a teşekkür etti.

Sekrek, bu tür duyarlı davranışların toplumsal güven ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Duyarlı Çanta Teslimi - Son Dakika

Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Beyaz Saray’dan İran’a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır Beyaz Saray'dan İran'a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor

18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
SON DAKİKA: İnegöl'de Duyarlı Çanta Teslimi - Son Dakika
