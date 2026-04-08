İnegöl\'de Fabrikada İş Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında kesim yaptığı sırada fırlayan ağaç parçası gözüne saplanan Muhammet A. (21) yaralandı.
Olay saat 11.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Muhammet A. kesim yaptığı sırada makineden fırlayan ağaç parçası sağ gözüne saplandı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
