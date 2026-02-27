Bursa'nın İnegöl İlçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayan bisikletli kişi, kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan M.B.D'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?