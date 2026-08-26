İnegöl'de Fotokapanla Yaban Hayatı Görüntülendi
İş insanı Haluk Özbek, tarlasına kurduğu fotokapanla bozayı, kızılgeyik ve yaban domuzunu kaydetti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iş insanı Haluk Özbek, tarlasına kurduğu fotokapanla yaban hayatını görüntüledi. Görüntülerde 2 yavrusu ile birlikte dolaşan bozayı ile 2 kızılgeyik ve yaban domuzu yer aldı.
İlçede mobilya fabrikası bulunan iş insanı Haluk Özbek, kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki tarlasına fotokapan kurdu. Yaklaşık 1 hafta boyunca bölgede çalışan kamera, doğadaki canlıların hareketliliğini kayıt altına aldı. Fotokapana gündüz ve gece yansıyan görüntülerde, ayı ve 2 yavrusu, 2 kızılgeyik ile yaban domuzu yer aldı. Doğal yaşamın farklı saatlerdeki hareketliliğini gözler önüne seren görüntülerde, hayvanların tarlanın çevresinden geçişleri saniye saniye kaydedildi.
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