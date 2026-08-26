İnegöl\'de Fotokapanla Yaban Hayatı Görüntülendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iş insanı Haluk Özbek, tarlasına kurduğu fotokapanla yaban hayatını görüntüledi. Görüntülerde 2 yavrusu ile birlikte dolaşan bozayı ile 2 kızılgeyik ve yaban domuzu yer aldı.

İlçede mobilya fabrikası bulunan iş insanı Haluk Özbek, kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki tarlasına fotokapan kurdu. Yaklaşık 1 hafta boyunca bölgede çalışan kamera, doğadaki canlıların hareketliliğini kayıt altına aldı. Fotokapana gündüz ve gece yansıyan görüntülerde, ayı ve 2 yavrusu, 2 kızılgeyik ile yaban domuzu yer aldı. Doğal yaşamın farklı saatlerdeki hareketliliğini gözler önüne seren görüntülerde, hayvanların tarlanın çevresinden geçişleri saniye saniye kaydedildi.