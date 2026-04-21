İnegöl\'de Freni Boşalan TIR Devrildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen TIR'ın virajda devrildiği kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Nisan'da saat 16.00 sıralarında İnegöl-Domaniç kara yolu İnegöl'ün Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl yönüne giden Murat B. yönetimindeki 16 BUT 870 plakalı kaynak suyu yüklü TIR'ın, iddiaya göre yokuş aşağı inerken freni boşaldı. TIR virajda devrilirken, şoför ise kabinde sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin camını kırarak Murat B.'yi çıkardı. Yaralı şoför, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde viraja hızla giren TIR'ın devrildiği görüldü.