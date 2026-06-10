BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya imalathanesinde ahşap kesim makinesine elini kaptıran Mahmoud Mostafa E.'nin (46) iki parmağı koptu.
Olay, Mahmudiye Mahallesi 32'nci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mısır uyruklu işçi Mahmoud Mostafa E., ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini yatar kesim makinesine kaptırdı. İki parmağı kopan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesi ardından Mahmoud Mostafa E., parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de İş Kazası: İki Parmak Koptu - Son Dakika
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