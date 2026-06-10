İnegöl'de İş Kazası: İki Parmak Koptu - Son Dakika
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İnegöl'de İş Kazası: İki Parmak Koptu

İnegöl\'de İş Kazası: İki Parmak Koptu
10.06.2026 18:10
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Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesinde çalışan Mahmoud Mostafa E.'nin iki parmağı koptu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya imalathanesinde ahşap kesim makinesine elini kaptıran Mahmoud Mostafa E.'nin (46) iki parmağı koptu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 32'nci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mısır uyruklu işçi Mahmoud Mostafa E., ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini yatar kesim makinesine kaptırdı. İki parmağı kopan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesi ardından Mahmoud Mostafa E., parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İş Kazası, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de İş Kazası: İki Parmak Koptu - Son Dakika

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