İnegöl'de İş Yeri Sahibi Asansör Boşluğuna Düştü
20.05.2026 16:27
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, metal doğrama atölyesinde 8 metre yükseklikten yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi Mehmet Daşdemir (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında, kırsal Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren metal doğrama atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet Daşdemir, 2'nci kattan yük asansörüne binmek istedi. Kabinin 3'üncü katta olduğunu fark etmeyen Daşdemir, yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Yakınları haber alamayınca iş yerinde aranan Daşdemir, yaklaşık 1 saat sonra asansör boşluğunda kanlar içerisinde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Daşdemir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Daşdemir'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

