İnegöl\'de Kaçak Yapılara Geçit Yok

İnegöl Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Merkez ve kırsalda devam eden çalışmalar kapsamında son olarak Akıncılar Mahallesi'nde 3 kaçak yapı kaldırıldı.

Bu yıl şimdiye kadar ise Süleymaniye, Mahmudiye, Yeniceköy, Kıran, İsaören ve Akıncılar mahallelerinde toplam 8 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kaçak yapılarla ilgili denetimlerin süreceği bildirildi.