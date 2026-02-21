Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin önünde, işçi A.K. (44) kamyon kasasına mobilya yükleme yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Kafasından yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Kamyondan Düşen İşçi Yaralandı - Son Dakika
