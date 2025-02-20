İnegöl\'de Kar Yağışı Sürücüleri Zorladı, Vatandaşlar Kızakla Eğlendi

Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı gece boyu etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir vatandaş, otomobilin arkasına bağladığı kızakla sörf yaparak karın keyfini çıkardı.

İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı 1300 rakımlı Boğazova bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı. Yolcuların kaputuna ve bagajına oturması ile otomobil yokuş yukarı çıkabilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı vatandaşlar, otomobilin arkasına halatla bağladıkları kızaklarla kayarken, bir vatandaş da kızağın üstünde ayağa kalkarak kar üstünde sörf yaptı.