İnegöl\'de Kaybolan Adam 35 Saatte Bulundu

35 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ramiz Göktaş (61), ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda 35 saat sonra baraj göletinde ölü bulundu. Göktaş'ın, cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),