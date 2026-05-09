İnegöl\'de Kaza: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton mikseri ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Emin B. (30) yönetimindeki 16 HY 639 plakalı beton mikseri, ara sokaktan çıkan Ahmet A. (66) idaresindeki 16 ABS 759 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Ahmet A. ve beraberindeki Aynur K. (54), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.