İnegöl\'de Kaza: Yaşlı Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan kamyonete çarpan otomobil sürücüsü Recep A. (73) yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Recep A. yönetimindeki 16 KK 961 plakalı otomobil, kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan Ahmet M. (57) yönetimindeki 16 BID 733 plakalı kamyonete arkadan çarpıp, refüje çıktı. Kaza sonucu Recep A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinin yakınında bulunan bir özel sağlık kliniğinde görevli sağlık çalışanları yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Recep A.'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.