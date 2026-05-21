İnegöl'de Koltuk Fabrikasında Yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir koltuk fabrikasının sünger deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 22'nci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir koltuk imalathanesinin zemin katındaki sünger deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede işyerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),