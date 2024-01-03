 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnegöl\'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı
03.01.2024 - 04:18,  Güncelleme: 04:20
Abone Ol

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

?Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İddiaya göre babasından izinsiz otomobili alan Z.A. (17), beraberinde 2 arkadaşı ile birlikte gezintiye çıktı. Ehliyetsiz sürücü Z.A., yönetimindeki 16 UZ 444 plakalı otomobille Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için ani manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak ters durdu.

Hurda yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Z.A. ile arkadaşları Salih F. (18) ve D.B. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İnegöl, Ankara, Bursa, Bursa, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika


00:02
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57
Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59
Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51
Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
21:03
MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek

Son Dakika
00:02 Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59 Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51 Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
21:03 MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 Genç kızın intihar girişiminin altından dram çıktı
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 05:28:52. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement