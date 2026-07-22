İnegöl'de Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
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İnegöl'de Minibüs Kaza Yaptı

İnegöl\'de Minibüs Kaza Yaptı
22.07.2026 18:00
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İnegöl'de minibüs, sürücünün fenalaşması sonucu tekel bayisine çarptı; sürücü hafif yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü kaldırıma çıkıp, bir tekel bayinin girişine çarptıktan sonra boş arsaya girdi. Direksiyon başında fenalaştığı iddia edilen sürücü, hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 16 M 06149 plakalı özel halk minibüsünün sürücüsü Murat A. (50), iddiaya göre tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan minibüs, önce bir tekel bayisinin girişine çarptı, ardından 100 metre boyunca kaldırım üzerinde ilerleyerek boş arsaya girdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Yaşam, Tekel, Kaza, Son Dakika

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