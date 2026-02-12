İnegöl'de Motosiklet Kaçışı: 70 Bin TL Ceza! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de Motosiklet Kaçışı: 70 Bin TL Ceza!

İnegöl\'de Motosiklet Kaçışı: 70 Bin TL Ceza!
12.02.2026 03:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de plakasız motosiklet sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı; 70 bin TL ceza aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Motosikletin seri numarasından kimliği tespit edilen ve daha önce de cezai işlemin uygulandığı öğrenilen sürücüye toplam 70 bin 376 TL idari para cezası kesildi.

Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde sona erdi. Sürücü motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekipler, kovalamacanın ardından motosikletin şase ve seri numarası üzerinden yaptıkları inceleme sonucu sahibinin Berat K. olduğunu belirledi.

Daha önce de çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza uygulandığı öğrenilen Berat K.'ya gıyabında 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 19 bin 716 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 11 bin 629 TL, hız sınırını aşmaktan 11 bin 629 TL ve diğer ihlallerden bin 246 TL olmak üzere toplam 70 bin 376 TL idari para cezası kesildi.

Motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürülürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, İnegöl, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Motosiklet Kaçışı: 70 Bin TL Ceza! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 06:02:35. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Motosiklet Kaçışı: 70 Bin TL Ceza! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.